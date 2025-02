"Aree verdi e manutenzione, il Comune faccia chiarezza"

"È importante che sul territorio comunale insistano aree verdi curate e che non si arrivi, invece, a un taglio di alberi senza aver valutato diverse possibilità per conservarli e mantenerli. Qualora ciò sia stato deciso a salvaguardia della pubblica incolumità, sarebbe opportuno sapere che tipo di manutenzione è stata effettuata nel corso degli anni". Anche Salvatore Piscitelli, capogruppo di minoranza con Civici per Porto Recanati, interviene sulla questione dei venti alberi abbattuti in viale dei Pini. L’altro giorno era stato l’ex assessore Carlo Sirocchi ad annunciare che depositerà un esposto ai carabinieri forestali di Recanati, perché il Comune ha deciso di rimuovere 15 cipressi e cinque pini lungo quella strada, con l’intenzione di mettere al loro posto degli oleandri. Ma adesso a lanciare un’altra frecciatina alla giunta è Piscitelli, che ha presentato un’interrogazione sulla vicenda. "Questa amministrazione ha più volte ribadito la sua propensione "green", promuovendo interventi di piantumazione per contrastare, a suo dire, l’inquinamento atmosferico – scrive il capogruppo di Civici per Porto Recanati – . L’intervento in viale dei Pini ha destato preoccupazione in alcuni abitanti del quartiere ed è stata presentata agli organi competenti, dall’ex assessore Sirocchi, una denuncia sull’accaduto. A quanto sembra, né il comitato di quartiere Montarice né i residenti di viale dei Pini sono stati consultati circa la tipologia degli alberi da ripiantare". Per questo Piscitelli rivolge ora diverse domande al primo cittadino Andrea Michelini, oltre a chiedergli di piantare dei nuovi pini. "Si interroga il sindaco per conoscere quali interventi di manutenzione hanno interessato nel tempo i pini abbattuti e se il taglio si è reso indispensabile per mancanza di una manutenzione regolare – aggiunge ancora -. Vogliamo sapere se potranno essere piantati dei pini al posto dei cipressi abbattuti, e non i già preannunciati oleandri o "alberi di Giuda", che si addicono più agli spartitraffico autostradali. Chiediamo, infine, se verranno ascoltati e consultati sia il comitato di quartiere Montarice sia i residenti di viale dei Pini, prima di prendere decisioni definitive e concordare insieme gli eventuali alberi da ripiantare".