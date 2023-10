Arena e Frau: raccolta una tonnellata di rifiuti

Arena, azienda leader negli sport acquatici che celebra i 50 anni di attività, e Poltrona Frau, dal 1912 protagonista nel mondo dell’arredamento made in Italy, insieme per un pomeriggio "green" nell’area intorno al Lago delle Grazie, a Tolentino. L’iniziativa è stata organizzata con il supporto di Plastic Free Onlus. Nelle settimane precedenti i dipendenti hanno svolto un training formativo online, legato alle problematiche dei materiali plastici e alle accortezze da tenere per la pulizia dell’ambiente. E giovedì si sono dati appuntamento al lago, per ripulire il sito dai rifiuti. Plastic Free Onlus ha fornito t-shirt e guanti di protezione. Dopo il saluto del sindaco Sclavi, ha preso il via la passeggiata ecologica con ben 230 partecipanti; suddivisi in gruppi eterogenei tra le due aziende, si sono impegnati a raccogliere, lungo parte delle sponde del bacino, immondizia di vario genere. Hanno raccolto, in un solo pomeriggio, oltre una tonnellata di rifiuti, tra cui bottiglie di vetro, materiali cartonati, bicchieri di plastica.