Arena Gigli: si avvicina la serata con i Kings of Convenience

I Kings of Convenience illumineranno il 15 giugno l’arena Gigli di Porto Recanati con la loro bravura nel creare magie in acustico fatte di armonizzazioni vocali e musicali, sonorità morbide e delicate evoluzioni chitarristiche. Il duo norvegese, Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe, coglierà così l’occasione per suonare vecchie hit e pure alcuni brani di ’Peace or Love’, l’ultimo album uscito nel 2021, che è stato accolto favorevolmente da critica e pubblico. Un disco incentrato sul sound di due vecchi amici che esplorano l’ultima fase della loro vita insieme e trovano nuovi modi per catturare quella magia inafferrabile. Registrato in cinque anni in cinque città diverse, l’album conta 11 canzoni sulla vita e sull’amore con la tipica bellezza seducente, la purezza e la chiarezza emotiva che ci si aspetta dai Kings of Convenience. Il concerto è organizzato da Alhena Entertainment. È corsa ora agli ultimi biglietti in vendita sui circuiti Ticketone, Vivaticket e Ciaotickets, nelle relative prevendite autorizzate e nella biglietteria dell’arena Gigli. I prezzi: 1° e 2° settore 46 euro, 3° settore 34,50 euro, 4° settore 28,75 euro, gradinata 23 euro, disabili 46 euro.