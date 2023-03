Argento al Team Cuochi Marche

Medaglia d’argento del Team Cuochi Marche ai Campionati italiani della cucina, che si sono svolti a Rimini. Il Team Cuochi Marche ha portato a casa il traguardo nella categoria Concorso a squadre caldo. "Importante e prestigioso il riconoscimento ricevuto grazie ad un grande lavoro di squadra in cui ognuno dei partecipanti ha potuto esprime al meglio le proprie competenze – spiega il gruppo –. Rigore ed eleganza, questi due termini hanno sostenuto il percorso che ha portato il Team Cuochi Marche sul podio". Questi i componenti: Massimiliano Mandozzi, Walter Borsini, Paolo Paciaroni, Stefano Berardinelli, Giacomo Santini, Gianmarco Di Girolami, Marjus Tafa , Alessandro Boccio, Alessio Tonti, Denise Ambrosi. I pasticcieri: Sergio Vitaloni e Rebecca Di Palma. "Felicissimo per il Team – ha commentato Luca Santini, presidente di Unione regionale Cuochi Marche e vicepresidente Area Centro Italia della Federazione Italiana Cuochi –: il loro sforzo per preparare questa competizione è stato premiato. L’orgoglio di aver portato in alto la nostra regione in un palcoscenico prestigioso di respiro mondiale. I giudici di cucina, nazionali e internazionali, si aspettano sempre molto da noi. Il Team Cuochi Marche è proiettato in avanti con grande determinazione".