Aria e verde Non accontentarsi e fare di più

Legambiente si è riunita nella sala Cesanelli delo Sferisterio per parlare di ecosistema urbano e gestione del verde. Analizzando, con l’indagine nazionale Ecosistema urbano 2023, le performance ambientali dei comuni capoluogo di provincia italiani, si è parlato di come Pesaro, Macerata, Ancona, Ascoli e Fermo si comportano su parametri quali gestione idrica, rifiuti, inquinamento atmosferico e ambiente urbano.

La discussione, condotta da Marco Ciarulli, di Legambiente Marche, si è poi spostata sulla prima edizione del questionario sulla gestione del verde urbano che coinvolgerà tutti i comuni sopra i 15mila abitanti della regione. "Nelle Marche non ci sono particolari criticità ambientali - ha detto Ciarulli -, noi scattiamo una fotografia della situazione, cercando di raccontare buone pratiche. Legambiente non vuole sostituirsi agli enti, ma supportarli". Mirko Laurenti, dell’ufficio scientifico di Legabiente nazionale, ha parlato nel suo intervento dell’indagine sull’ecosistema urbano, che l’associazione compie da trent’anni. I risultati vengono pubblicati sul Sole 24ore. All’ultima indagine svolta il Comune di Macerata, per "scelta politica" non ha risposto alle domande. "Lo studio viene portato avanti dal 1994. Le Marche nel complesso non hanno molte differenze interne, solo Pesaro ha miglioramenti più marcati, sopratutto sulla mobilità su due ruote o comunque alternativa. La questione marchigiana principale resta quella delle automobili. Macerata, pur non facendo passi avanti, non ha criticità particolari, è anzi eccezionale per la gestione della raccolta differenziata e la ridottissima dispersione idrica. Potrebbe arrivare però una flessione". Il questionario si basa su 19 indicatori tra cui acque, rifiuti, trasporto pubblico, Ztl, ciclabili ed energia rinnovabile, oltre alle misure di contrasto al cambiamento climatico.

Nella seconda parte dell’incontro Fabio Cori Carlitto, del circolo Legambiente Martin Pescatore di Falconara Marittima, ha presentato il report da fare sui comuni marchigiani oltre i 15mila abitanti. Per la prima edizione, dice Cori Carlitto, "abbiamo preparato un questionario, in termini numerici, sul verde urbano. Daremo un premio, "L’albero d’oro", per i comuni che adempiono al meglio la normativa che lo riguarda".

Infine, Fulvio Tosi, dottore forestale, ha centrato il suo intervento sull’impostazione strategica del verde nelle città: "Il concetto delle infrastrutture verdi non è solo ornamentale. Serve comprendere la fondamentale importanza delle sue molte funzioni, tra cui la purificazione dell’aria. In Europa stanno propponendo un regolamento, il "Nature restoration law", che farà sì che gli stati incrementino il numero di alberi piantati".