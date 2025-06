Arianna Orazi, il giallo della fuga. Arrestata dai carabinieri in Veneto. L’avvocato: "Voleva consegnarsi"

Arrestata in Veneto, a Sacco di Piave, Arianna Orazi, che deve scontare l’ergastolo per l’omicidio della madre, Rosina Carsetti, come stabilito dai giudici della suprema corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della difesa e confermato la sentenza della corte d’appello di Ancona. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna, 53 anni, che da qualche tempo vive in provincia di Pesaro, stava scappando, avendo previsto che per lei le cose si sarebbero messe male dopo la sentenza della Cassazione. Ma il suo avvocato, il legale Olindo Dionisi, dà una versione diversa: "Non stava scappando, voleva andarsi a costituire". Orazi è stata fermata e arrestata nel tardo pomeriggio di ieri, a Sacco di Piave. Dopo la sentenza della Cassazione, i militari dell’Arma che erano andati ad eseguire l’ordine di carcerazione non l’avevano trovata nella sua casa del Pesarese. Di lei nessuna traccia. Così sono scattate le ricerche, coordinate dal Comando regionale dell’Arma, e poche ore dopo la donna è stata arrestata in Veneto. "Non è scappata – ha spiegato il suo avvocato, Olindo Dionisi –. Ieri sera (l’altroieri, ndr) si era recata al carcere di Bollate (Milano) per costituirsi, dopo aver appreso della sentenza. Ma non l’hanno arrestata, perché non era ancora stato inserito l’ordine di carcerazione. Io mi sono attivato per ottenere l’ordine di carcerazione. Ha trascorso la notte in provincia di Padova e, alla fine, è stata arrestata a Sacco di Piave. Ora (attorno alle 20 di ieri, ndr) è in caserma per le formalità, poi sarà trasferita nel carcere di Venezia. Non stava assolutamente scappando", ha concluso l’avvocato Dionisi. Non è chiaro però perché ieri Arianna fosse proprio in Veneto, a oltre 260 chilometri dal carcere di Bollate, dove stando alle parole del suo difensore si sarebbe presentata la sera prima. Orazi è stata condannata all’ergastolo per l’omicidio della madre, la 78enne Rosina Carsetti, uccisa la sera della vigilia di Natale del 2020, nella villetta di Montecassiano. La Cassazione ha confermato anche la pena di 27 anni erogata nei confronti del figlio della Orazi e nipote della vittima, Enea Simonetti, 25 anni, e i quattro anni e sei mesi di reclusione comminati al marito di Rosina, Enrico Orazi, 82 anni, condannato per la sola accusa di maltrattamenti contestata anche agli altri due. Secondo l’accusa, sostenuta nel processo d’appello dal procuratore generale Roberto Rossi, la vittima era stata prima spogliata di beni come la casa e l’auto e poi uccisa perché si ribellava ad un clima di vessazioni. Quella sera dalla villetta di Montecassiano era partita una richiesta di aiuto per una rapina: Arianna Orazi raccontò ai carabinieri che, mentre Enea era a fare la spesa, uno sconosciuto era entrato in casa, aveva legato lei e il padre, aveva ucciso la madre e poi aveva preso i soldi in casa. Ma i carabinieri non le avevano creduto: la rapina era una messinscena.