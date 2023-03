Arianna Porcelli Safonov, reading all’Annibal Caro

di Lorenzo Monachesi

"Le persone che frequentano i miei spettacoli hanno voglia anche di farsi solleticare da parole e verbi che ora si usano poco, c’è lo stesso desiderio di restaurare, tipico degli antiquari, un linguaggio". Arianna Porcelli Safonov dà appuntamento a domenica alle 21.15 al teatro Annibal Caro di Civitanova dove proporrà "Consigli di bellezza per periferia" curando, come suo costume, con attenzione la scelta delle parole. "Del resto – osserva – non ho altro sul palco, poi c’è di mezzo la mia formazione di scrittrice e lo spettacolo diventa una divulgazione comica". In questa proposta, che induce anche alla riflessione, parla di come ha fatto la campagna a diventare una periferia appetibile, di come possono le periferie urbane diventare epicentri di nuovi stili di vita sostenibili ed innovativi senza esser presi d’assalto dai rivalutatori. È un reading con quattro idee di restyling per luoghi dimenticati, intervallati da quattro racconti tratti da "Fottuta Campagna", il libro biografico sull’esperienza di vita dell’autrice in Appennino.

Porcelli Safonov, cosa la manda in bestia e attrae la sua satira elegante?

"Senza dubbio ciò che riguarda l’epoca contemporanea in cui c’è il personaggio fichissimo, simpatico, performante, grande comunicatore. Io cerco i punti più deboli della società che nell’ultimo periodo ne ha mostrati davvero tanti".

Si deve per forza vivere bene essendo circondati da tutorial, coach, guru, mental coach. Ma è così davvero?

"Il problema è chi è il nostro coach. Ogni giorno dedico 5 minuti al trash e vado sui profili di chi vuole insegnarci a vivere".

Chi sono i radical chic?

"Le persone che non hanno bisogno di lavorare e vogliono dimostrare di averne".

Qual è la differenza tra proporre un monologo sui social, dove riscuote molto successo, e a teatro?

"È spesso minima l’attenzione di uno spettatore nei social ma l’ho allungata a tre minuti, la soddisfazione è poi avere portato a teatro tanta gente dalla Rete, così è pure stata eliminato il passaggio dal distributore per andare in scena".

Lei trova differenze nelle proposte tra Italia e Spagna dove ha vissuto a lungo?

"Qui siamo molto legati alla cosa più vista, più letta, più venduta mentre in Spagna si cerca il nuovo e nel mio piccolo cerco sempre di proporre cose inedite".

In tv ha raccontato la vita di chi ha lasciato tutto per ricominciare da capo in campagna, quel progetto ha un seguito o ne ha altri da portare sul piccolo schermo?

"Si è concluso quel format in cui abbiamo selezionato otto storie tra 100 proposte. Da lì è partita l’idea per un nuovo lavoro sul mondo dell’agricoltura".

Anche a Civitanova ci sarà la possibilità che il pubblico possa interagire con lei?

"Sì, a me piace un teatro interattivo e perché ciò avvenga dipende dal pubblico".