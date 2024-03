"Aristogatti, attività utile che va sostenuta"

Il vice presidente del Consiglio comunale, Giorgio Pollastrelli, e il vice presidente dell’Atac, Daniele Rossi, hanno fatto visita all’associazione Aristogatti di Civitanova, che opera da anni in città per la tutela e la cura dei gatti abbandonati. L’altro ieri la visita per esprimere la loro personale vicinanza a chi opera gratuitamente per i nostri amici felini. "Oggi i gatti - ha detto Giorgio Pollastrelli - sono sempre più presenti nelle nostre famiglie e spesso sono di fondamentale compagnia tra le persone anziane. Sostenere chi se ne occupa , quando purtroppo gli anziani ci lasciano, è sempre più importante. Grazie ai volontari e a chi si ricorda di sostenerli nella loro attività". L’associazione Aristogatti cerca volontari seri e maggiorenni che abbiano voglia di dare una mano, quando possibile, a gestire i bisogni degli amici felici che si trovano presso l’associazione.