Armadi e cassetti rivoltati. Ladri in azione a Pollenza

Ladri in azione a Pollenza. Tre abitazioni sono state messe a soqquadro dai malviventi, sabato sera, che hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per ripulire gli appartamenti dei contanti e dei gioielli conservati.

Una donna di Pollenza Scalo, in particolare, ha voluto rendere noto quanto accaduto mostrando sul social network Facebook le immagini della sua abitazione: tutti gli armadi aperti, tutti i cassetti tirati fuori, ogni cosa rivoltata alla ricerca di oggetti di valore. Purtroppo alla pollentina i ladri hanno portato via una somma in contanti che teneva accantonata in casa per le varie spese, oltre ai gioielli per i quali spesso più del valore economico conta quello affettivo, essendo oggetti legati a ricorrenze e persone importanti della vita. A Pollenza Scalo i ladri, entrati dopo aver forzato una finestra, hanno trovato due cani in casa, che però non sono intervenuti tanto da far pensare a qualche sonnifero che possa averli addormentati. Due colpi analoghi sono stati commessi a Casette Verdini e alla frazione Stazione di Pollenza, e nei giorni precedenti anche la farmacia avrebbe subito la visita dei ladri. L’accaduto è stato segnalato alle forze dell’ordine.

La zona dunque sembra essere finita nel mirino di una banda specializzata nei furti, per questo l’invito alla popolazione è di usare ogni cautela per evitare di dover poi fare i conti con questa sgradevolissima esperienza.