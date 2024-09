Fa irruzione in casa della fidanzata con un machete: arrestato

Civitanova, 30 settembre 2024 – Arrestato un 27enne di origini pakistane per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e possesso d’arma. Armato di machete, aveva raggiunto l’abitazione della fidanzata.

Due segnalazioni hanno richiesto ieri, intorno alle 21, l’intervento della Volante di Polizia di Civitanova: la prima a seguito di schiamazzi e urla in strada dove un uomo e una donna stavano litigando; la seconda da parte di una donna che, in lacrime, segnalava la presenza del compagno della madre armato di coltello nelle vicinanze della sua abitazione.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato l’uomo in stato di agitazione, un cittadino di origini pakistane di 27 anni alterato dall’alcool e dall’assunzione di sostante stupefacenti, come confermato successivamente proprio dallo stesso. L’uomo, raggiunto all’abitazione della donna dove si era recato impugnando un grosso machete, ha iniziato a insultare gli agenti che, entrati nella casa, hanno sottratto l’arma dopo averla trovata su un mobile.

L’uomo, continuando a urlare e minacciare gli operatori di Polizia, ha poi estratto un coltello dai jeans puntandolo verso uno degli agenti, il quale ha risposto utilizzando lo spray in dotazione, riuscendo così a immobilizzarlo. Il soggetto, con precedenti in materia di armi, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per il possesso d’armi; è stato trattenuto al commissariato di Polizia di Civitanova in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Da quanto ricostruito, l’uomo aveva raggiunto l’abitazione dei familiari della fidanzata per chiarire delle questioni legate al loro rapporto.