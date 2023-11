Armatori senza magazzino: "Ora spiegateci il perché"

Armatori costretti a lavorare senza spazi magazzino adeguati. Lo denunciano Rosanna Ciccarelli e Attilio Fava, proprietari di un peschereccio, con una lettera aperta al Cda del mercato ittico dopo la seduta del 20 ottobre, che ha respinto la loro richiesta di un magazzino al piano terra, attraverso uno scambio con operatori che non praticano la pesca a strascico. Ciccarelli e Fava un magazzino ce l’hanno, ma al piano superiore dell’edificio che ospita i depositi attrezzature. Ob torto collo accettano il niet, ma evidenziano "che si sarebbe dovuto tener conto che dal 2012 la nostra società versa 12.000 euro l’anno di diritti di mercato per le operazioni d’asta e che siamo stati chiamati a firmare nel 2020 un contratto che ci costringe a versare una quota fissa di 680 euro più Iva per risanare il mercato indipendentemente dall’uso dei servizi di vendita. Sono 40.000 euro in cinque anni. Dov’erano quel giorno i conduttori dei magazzini che non svolgono la pesca a strascico e i detentori dei locali al piano inferiore?".

Segnalano come "non si è neppure tenuto conto, visto le leggi sulla sicurezza nel lavoro, di difficoltà e pericolosità del trasporto dell’arsenale da pesca, l’impossibilità di usare carrelli elevatori per il rischio di ribaltamento sulla rampa, che costringono i pescatori a effettuare il trasporto, a mano, dal furgone al magazzino". Quindi l’affondo: "Comprendiamo, ci siano motivi di avere un magazzino al piano terra adibito al deposito di bici e motorini, di frigoriferi per la conservazione di vongole per una cena fra amici, deposito di divani e vecchie cucine. Ciò che, però, non comprendiamo è come qualcuno sia potuto venire a conoscenza di giorno e luogo in cui il Cda si sarebbe riunito e come sia potuto intervenire durante la seduta, dato che si tratta di assemblee private".

Lorena Cellini