Armonie dell’entroterra, a Matelica c’è Cassini. Poi festa a Gagliole

Domani "Armonie dell’entroterra – Festival d’autunno" fa tappa a Matelica. Alle 18.30, al loggiato di piazza Enrico Mattei (o a teatro, in caso di maltempo), aperitivo con degustazione di tutti i Verdicchi di Matelica. Alle 21.30, al Piermarini, arriva il comico Dario Cassini (nella foto) con "Sballando con le stelle – parlando con le donne" (dello stesso Cassini e Massimiliano Papaleo, scritto con Daniele Ceva). Prenotazione posti alla Pro Loco (0737.85671). Domenica invece il festival, promosso da Eclissi Eventi, si sposta a Gagliole. Per un pomeriggio pieno di attività, tra artisti di strada, musica e buona tavola; alle 15.30 a Largo Leopardi "Gustavo la vita" di Andrea Farnetani, alle 16.30 il duo "CorVagante" a Largo Zamparini; dalle 18 "Hop Hop" di Simone Romanò, mentre alle 19 piazza Matteotti ospiterà il concerto di Greg & The Frigidaries. Dalle 15 mercatini e degustazioni a cura della Pro Loco, a colpi di grigliata mista, panini, piadine, salumi. Info 0733.865994.