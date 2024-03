Arnold sport festival: tante novità Panatta

Panatta globetrotter: da Los Angeles in Inghilterra, a Birmingham, per presentare da oggi a domenica, nell’Arnold sports festival UK, le ultime novità prodotte nello stabilimento di Apiro dell’azienda leader nella progettazione e costruzione di macchinari per palestre e centri benessere. "All’Arnold UK - spiega Edoardo Panatta, figlio del fondatore Rudi (nella foto, a destra con Phil Heath) - abbiamo portato grandi novità per l’isotonico". Per la prima volta, a Birmingham, anche il nuovo runner suopertecnologico della linea Rossopuro, dop di gamma del cardiofitness Panatta.