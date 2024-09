Arrestata dopo un controllo: era stata condannata per furto

Condannata per furto a Bari, una 38enne romena girava per Corridonia. Ma i carabinieri della stazione locale l’hanno fermata e portata in carcere.

È successo venerdì. Intorno alle 12.45 una pattuglia stava conducendo una serie di controlli in centro per la prevenzione dei furti in appartamento. In via Nicolai, i carabinieri hanno notato un furgone con due persone a bordo, un ragazzo e una donna. I militari insospettiti hanno intimato l’alt al mezzo e condotto una verifica accurata sia sul veicolo che sul conducente e la passeggera. Si è scoperto così che alla banca dati risultava la segnalazione per rintracciare la donna. È stata dunque portata in caserma, dove si è accertato che alla 38enne romena, in Italia senza fissa dimora, disoccupata e con precedenti penali, a luglio dalla procura di Bari era stata revocata la sospensione di una condanna. Le restavano da scontare un anno e tre mesi, per concorso in tentato furto aggravato e concorso in false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità propria, reati commessi a Bari il 20 febbraio 2018.

La donna quindi è arrestata e accompagnata in carcere a Pesaro.

Sempre nel pomeriggio di venerdì, nel corso dei controlli delle "gazzelle" del Nucleo radiomobile in servizio a Macerata, in

via Ghino Valenti è stata fermata una Volkswagen Polo condotta da un 26enne di Macerata. Il ragazzo è sembrato subito troppo nervoso, e l’immediato controllo ha chiarito il perché: nel marsupio adagiato sul sedile del passeggero c’era un frammento di hashish del peso di 5,20 grami. La droga è stata sequestrata e il ragazzo è stato segnalato alla prefettura. Nella circostanza gli è stata anche ritirata la patente.