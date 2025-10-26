Arrestata la banda dei furti nelle abitazioni

Il blitz è scattato venerdì notte. Li hanno seguiti per chilometri finché non si sono fermati a Porto Recanati, nel loro covo, un appartamento in via Giusti. Lì organizzavano tutto, i colpi da mettere a segno, le case da adocchiare, come muoversi insomma, a cavallo tra due province di Macerata e Ancona, ma anche nel Fermano a Porto Sant’Elpidio. I carabinieri li hanno arrestato i quattro i componenti della banda, tutti albanesi specializzati nei furti in appartamento. Sarebbe loro la paternità di almeno otto colpi, quelli commessi a Campocavallo di Osimo e a Potenza Picena. Nel quartiere osimano solo martedì sera ne hanno messi a segno almeno tre. E qualche sera prima erano stati intercettati. Era scattato un inseguimento quando avevano forzato il posto di blocco. La macchina, una Citroen Ts7, non si era fermata all’alt dei militari e a tutta velocità si era diretta verso sud. All’improvviso aveva sterzato per i campi al confine con il Cerretano di Castelfidardo e i tre malviventi che erano a bordo erano riusciti a uscire e a fuggire a piedi, avvolti nel buio della notte. Sarebbero gli stessi fermati l’altra notte. I militari li tenevano d’occhio ed erano sulle loro tracce. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Osimo con il supporto dei colleghi dell’aliquota operativa di Ancona. Quei ladri li hanno fermati appunto in un appartamento che avevano preso in affittato nel pieno centro di Porto Recanati, lungo una parallela di corso Matteotti, e che utilizzavano come centro da dove, proprio quella notte oltretutto, erano usciti per andare a mettere a segno nuovi colpi, sempre nell’Anconetano. Quella stessa sera, infatti, sono riusciti a depredare quattro abitazioni di Montemarciano. Da lì è partito tutto. I militari, che li hanno subito intercettati, hanno seguito la loro auto, a distanza. Il pedinamento, lungo, li ha portati fino alla cittadina rivierasca del Maceratese. Dopo tutte le pratiche di rito svolte nella caserma di Osimo, i quattro sono stati quindi accompagnati e rinchiusi nel carcere di Montacuto, dove si trovano in attesa della convalida da parte del gip.

Le indagini sono in corso per capire se ci sono da attribuire altri furti alla banda, itinerante, e composta forse anche da altre persone. Intanto è stata recuperata parte della refurtiva, monili d’oro e gioielli, che saranno presto restituiti ai legittimi proprietari, disperati in questi giorni. I colpi a raffica avevano creato grande allarmismo soprattutto a Campocavallo.