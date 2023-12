Arrestata la coppia dei furti. Sorpresi a rubare in un furgone, devono rispondere di 15 colpi

Dopo essere stati trattenuti tutto il pomeriggio in questura, all’alba sarebbero tornati a rubare, prendendo di mira questa volta un furgone parcheggiato in via De Amicis. Ma gli agenti della Volante non li avevano persi di vita e così hanno arrestato in flagranza Mauro De Angelis, 40enne maceratese, ed Elizabeth Del Rosario Guerrero, 43enne di origini dominicane. Ora saranno chiamati a rispondere del furto di ieri mattina e delle razzie commesse nei giorni scorsi in centro e nella zona di corso Cairoli.

I due erano nel mirino della polizia dall’8 dicembre, quando in centro erano iniziati i primi furti. Identificati anche grazie alle telecamere, erano stati una prima volta denunciati. Ma tenerli d’occhio non era semplice, perché i due, entrambi con precedenti penali, erano senza fissa dimora. Nei giorni si sono susseguiti diversi furti ai danni di ristoranti, distributori di merendine, negozi, ma intanto il cerchio intorno a loro si stringeva sempre più. Alla fine i poliziotti hanno ricostruito i loro movimenti e sono arrivati alla loro base, un appartamento che avevano occupato nel rione Marche. Nella tarda mattinata di mercoledì gli agenti della Volante e della Squadra mobile hanno fatto una perquisizione, trovando, tra le altre cose, i tortellini e un polpettone che erano stati rubati nel negozio di pasta fresca di Laila Nonni in via Carducci, e due tablet che erano stati appena sottratti dall’edicola della stazione. Per tutto il pomeriggio la coppia è stata trattenuta in questura per accertamenti, poi è stata rilasciata. I due si sono allontanati pensando di averla fatta franca. Ma gli agenti della Volante non li hanno mollati fino all’alba, sapendo che i due agivano sempre tra le 4 e le 6 di mattina. E infatti, poco prima delle 5 li hanno sorpresi ad armeggiare all’interno di un furgone parcheggiato in via De Amicis. La portiera era stata forzata con un cacciavite e i due avevano già sottratto alcuni oggetti. A quel punto è scattato l’arresto in flagranza. L’uomo è stato portato in carcere a Montacuto, la donna a Forlì. Domani mattina per loro, davanti al giudice Claudio Bonifazi, si terrà l’udienza di convalida dell’arresto. Il sostituto procuratore Rosanna Buccini ha chiesto contestualmente la misura cautelare in carcere per loro per altri sei furti che – secondo l’accusa – avrebbero commesso in città nei giorni scorsi. In tribunale, difesa dall’avvocato Marco Fabiani, la coppia potrà dare la sua versione su quanto avvenuto e respingere le accuse.

Il sospetto è che De Angelis e Del Rosario siano i responsabili della quindicina di furti avvenuti nelle ultime settimane. In questi colpi, il bottino trovato dai malviventi aveva sempre un valore molto inferiore ai danni causati, spaccando finestre e vetrate, scassinando porte e registratori di cassa. I raid notturni avevano creato un comprensibile allarme in città, soprattutto tra i commercianti, principali obiettivi dei ladri. Gli agenti della Volante e della Squadra mobile ora proseguiranno le indagini, per ricostruire l’attività della coppia.