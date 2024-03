Arrestata per bancarotta a 78 anni

Alla veneranda età di 78 anni è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Porto Potenza, che hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione che pendeva sulla donna. L’anziana è considerata responsabile del reato di bancarotta fraudolenta, per il quale è stata processata e ora dovrà scontare una detenzione di tre anni. Data l’età, però, le è stato concesso di evitare la galera e di espiare la pena nella propria abitazione, ai domiciliari. Un altro arresto è stato eseguito dai carabinieri, stavolta della caserma di Recanati. Per truffa è finito in manette un 56enne, italiano. Anche su di lui pendeva da tempo un ordine di carcerazione, sempre per reati commessi contro il patrimonio, poiché si era reso responsabile di numerose truffe sul territorio. L’uomo dovrà scontare una pena di sette anni e lo farà in carcere.