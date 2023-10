Arrestato a Civitanova corriere con 1 kg di droga e 6.000€ in contanti

Aveva in casa più di un chilo di droga e seimila euro in contanti il 32enne arrestato l’altra mattina dagli agenti del commissariato di Civitanova. All’uomo, originario della provincia, la polizia è arrivata in seguito a una operazione che ha dato il via a una perquisizione delegata dalla Procura, mirata alla ricerca di dispositivi utilizzati al fine di commettere reati informatici. E, durante le indagini, seguendo elementi che concentravano i sospetti sul soggetto anche come utilizzatore di stupefacenti, hanno proceduto a una accurata e ulteriore perquisizione domiciliare che ha consentito loro di rintracciare, nascosto all’interno dell’abitazione del 32enne, incensurato e di professione corriere, un chilo e 200 grammi di cannabinoidi, tra marjuana e hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale necessario al confezionamento dello stupefacente in dosi. L’attività, condotta anche grazie al supporto dell’Unità cinofila della Guardia di Finanza di Civitanova e al personale della Polizia Postale di Macerata, ha consentito inoltre il rinvenimento di un involucro sottovuoto, contenente 6.000 euro in contanti. Per questi motivi il corriere è stato arrestato e posto dall’autorità giudiziaria ai domiciliari in attesa di presentarsi in tribunale, dove sarà assistito dall’avvocato Massimo Di Bonaventura di Fermo.

l. c.