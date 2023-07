Arrestato a Montefano: chiama i Carabinieri al telefono e volano gli insulti

Una chiamata al numero dell’emergenza, per insultare e minacciare i carabinieri che erano andati a controllarlo e lo avevano svegliato.

E così, un 32enne di Montefano che era ai domiciliari adesso è in carcere. Domenica notte, una pattuglia è andata a sincerarsi che l’uomo fosse in casa, dato che dopo una condanna aveva avuto la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. In genere, questo tipo di verifiche si fanno di notte, ma il 32enne non ha apprezzato di essere svegliato, così prima ha protestato con la pattuglia che era a casa sua, poi ha chiamato il 112. Messo in contatto con il centralino dell’Arma, tutto alterato l’uomo ha iniziato ad aggredire a parole l’operatore, bestemmiando e dicendo volgarità di ogni genere contro chi aveva osato turbare il suo riposo. E alla fine ha detto al militare che sarebbe arrivato subito a Macerata "a spaccare tutto". Per questa scenata, il 32enne è stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’accaduto però è stato segnalato anche al magistrato di sorveglianza, che ha sospeso la misura alternativa e ha disposto per lui il carcere.

Ieri dunque una pattuglia è andata dal montefanese e, con il decreto del tribunale, lo hanno accompagnato alla casa circondariale di Fermo.