Arrestato cittadino tunisino a Porto Recanati per violenza privata

È stato arrestato dai carabinieri della caserma di Porto Recanati un cittadino tunisino, tra l’altro già noto alle forze dell’ordine.

Sull’uomo pendeva infatti un ordine di carcerazione che era stato emesso dal tribunale di Pesaro, a seguito di una condanna che gli era stata inflitta per il reato di violenza privata, e che ora è diventata definitiva. L’episodio per il quale è finito sotto processo risale al 2019 ed era avvenuto a Porto Recanati.

Ricevuto il provvedimento da parte del tribunale, i militari dell’Arma hanno rintracciato l’uomo mentre era in giro in città e subito lo hanno dichiarato in arresto, notificandogli gli atti della magistratura. Dopo le formalità di rito in caserma, il tunisino è stato accompagnato dai carabinieri nel carcere di Fermo, dove ora dovrà scontare la pena che è stata prevista per lui.