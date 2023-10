Arrestato con un chilo di droga, resta ai domiciliari

CIVITANOVA

Arrestato con oltre un chilo di droga in casa, resta ai domiciliari il corriere 32enne. Ieri mattina per l’uomo si è tenuta l’udienza di convalida in tribunale a Macerata.

Difeso dall’avvocato Massimo Di Bonaventura, di fronte al giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi il 32enne si è assunto ogni responsabilità e si è detto dispiaciuto per le sue azioni, assicurando che lo stupefacente era solo per sé e per i suoi amici e dichiarandosi pronto a voltare pagina e a farla finita con i traffici illeciti.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto cheil 32enne rimanga ai domiciliari, per il momento. Ora il difensore farà istanza per consentire all’uomo di andare a lavorare, in attesa di definire la vicenda. Il civitanovese era stato fermato venerdì mattina dagli agenti del commissariato di Civitanova, nell’ambito di una indagine sui reati informatici.

Nel corso degli accertamenti, sono emersi dei sospetti di traffici di sostanze, e così si è arrivati alla perquisizione. In casa del corriere sono stati rintracciati un chilo e 200 grammi di cannabinoidi, tra marjuana e hashish, oltre a bilancini e materiale al confezionamento dello stupefacente in dosi.

L’operazione era stata condotta anche con il supporto della Guardia di finanza di Civitanova.