Arrestato il ladro seriale che terrorizzava la costa

Porto Potenza, 23 settembre 2023 – È stato arrestato perché ritenuto il colpevole della lunga scia di furti avvenuta nei mesi scorsi sulla nostra costa, e in particolare a Porto Potenza, che aveva coinvolto numerosi negozi, chalet e abitazioni private.

Non solo: diverse volte avrebbe anche rubato delle carte di credito, per poi effettuare in giro dei piccoli acquisti. Per questo è finito in manette il 22enne Cristiano Ramaj, italiano, originario di Civitanova, ma da tempo residente a Porto Potenza. Giovedì è stato rintracciato dai carabinieri della locale caserma (diretti dal maresciallo capo Alessio Alberigo), che hanno così dato seguito a un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dalla Procura di Macerata.

Si tratta dell’esito di lunga indagine portata avanti dai militari dell’Arma della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Angelo Chiantese, grazie alla quale sono state raccolte svariate testimonianze, oltre a individuazioni fotografiche, perquisizioni e sequestri.

Nello specifico, da gennaio era iniziata a Porto Potenza un’escalation di furti commessi quasi sempre con lo stesso modus operandi e ciò aveva fatto pensare fin da subito all’ipotesi di un ladro seriale. Tanti erano stati gli stabilimenti balneari finiti nel mirino, insieme ad altri negozi del paese. Da lì sono partite le attività di investigative dei carabinieri, che hanno poi ricondotto al giovane i numerosi furti consumati da gennaio ad agosto di quest’anno, tra Porto Potenza, Porto Recanati e Civitanova.

Sempre secondo gli accertamenti, il 22enne sarebbe pure il responsabile di episodi di ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito. Infatti, stando all’accusa, avrebbe più volte trafugato bancomat e carte di credito che utilizzava in molteplici pagamenti contactless di piccoli importi, in quanto non è necessario digitare il codice pin.

C’è anche dell’altro: il 13 agosto, Ramaj era stato arrestato in flagranza dai militari per un furto in un’abitazione di Porto Potenza e trovato in possesso di arnesi da scasso, finendo ai domiciliari. Questo, oltre a ricevere il foglio di via obbligatorio da Civitanova e un provvedimento di avviso orale. Tuttavia, le indagini dimostrerebbero che una volta scarcerato avrebbe continuato a commettere reati, fra i quali una rapina ai danni di un commerciante di Civitanova. Perciò è scattato l’ordine di arresto e Ramaj è stato condotto nel carcere di Montacuto, ad Ancona, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.