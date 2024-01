Arrestato per droga patteggia ed è libero

Patteggia e torna libero l’egiziano arrestato dalla Guardia di finanza, che lo aveva trovato con un etto di hashish. Il ragazzo, ufficialmente a Sant’Elpidio a Mare, di fatto è senza fissa dimora. I finanzieri lo avevano notato nel pomeriggio di mercoledì in via Carnelutti. Mentre si avvicinavano per controllarlo, il ragazzo si era dato alla fuga. I militari lo avevano raggiunto, ma lui aveva opposto resistenza menando calci e spinte, fino a quando non era stato fermato. Grazie anche al fiuto del cane antidroga, addosso all’egiziano e nel suo appartamento, nascosti in un calzino sotto al materasso, erano stati trovati in tutto 106 grammi di hashish. Così il giovane era stato arrestato per le accuse di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio per lui in tribunale si è tenuto il processo per direttissima. Davanti al giudice Francesca Preziosi, l’avvocato difensore Simone Santoro ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Stefano Lanari a un anno e quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. Il 23enne non ha precedenti penali, dunque dopo il patteggiamento è potuto tornare in libertà. Venerdì mattina prima del processo, sebbene dovesse rimanere in casa agli arresti domiciliari, il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce tanto da fare pensare a una sua evasione. Invece poco dopo i finanzieri lo hanno rintracciato: era tornato nella comunità che lo aveva accolto fino a qualche tempo fa, per avere qualcosa da mangiare visto che nell’appartamento dove abita non c’era nulla.