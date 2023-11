Arrestato per evasione un 45enne: "Avevo finito il metadone"

"Avevo finito il metadone, e a Civitanova ho pensato che ne avrei potuto trovare altro, ecco perché sono arrivato lì". Così ieri si è giustificato Fulvio Boccaccini, il 45enne arrestato dai carabinieri a Civitanova per evasione: l’uomo infatti, per via dei precedenti, ha una misura di sorveglianza speciale e non può uscire dal Comune di residenza, Tolentino. In tribunale, difeso dall’avvocato Domenico Biasco, ha spiegato di aver rotto la fialetta con il metadone, senza la quale non avrebbe superato il fine settimana. Per questo era andato a Macerata, da una associazione che si occupa di dipendenze, per chiedere aiuto. Poi però da lì era arrivato a Civitanova, nella speranza di trovare qualcuno che avesse del metadone per lui. Ma a tarda sera era stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri ed era stato arrestato. Per lui, oltre alla convalida dell’arresto, la procura aveva chiesto i domiciliari con il braccialetto elettronico. L’avvocato Biasco ha invece ribadito che si era trattato di un fatto episodico. E il giudice Andrea Belli ha condiviso questa lettura della vicenda. Il processo per direttissima si terrà il 5 dicembre.