Arrestato per i documenti falsi, patteggia e torna in libertà

Trovato con i documenti di identità falsi, è stato arrestato un operaio edile moldavo di 24 anni. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca, nel corso di una serie di controlli per verificare la regolarità dei cantieri edili che operano nel contesto della ricostruzione post terremoto.

Il 24enne Dionisie Burlacu è stato fermato e controllato a Muccia, l’altro ieri pomeriggio. L’intervento aveva l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la conformità dei contratti di lavoro, per contrastare situazioni di sfruttamento. Durante il controllo, l’operaio ha esibito una carta di identità romena, un documento che, a seguito di accertamenti condotti dai carabinieri, è risultato però essere falso: quel numero di carta era stato rilasciato per un’altra persona. L’uomo dunque è stato arrestato con l’accusa di possesso di documenti falsi e uso di atto falso e trattenuto nella camera di sicurezza del comando provinciale di Macerata, in attesa del giudizio direttissimo che si è svolto ieri pomeriggio davanti al giudice Domenico Potetti. Il 24enne, difeso dall’avvocato Ilenia Catalini, ha chiesto di patteggiare e con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha concordato la pena di un anno, con il beneficio della sospensione condizionale. Dopo la sentenza, il moldavo è tornato in libertà.

Chiara Marinelli