Arrestato per spaccio, patteggia e torna libero Enxhy Halimi, l’albanese di 29 anni fermato dai carabinieri nella zona dell’abbazia di Fiastra, fermo nell’auto parcheggiata. Ieri si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, davanti al giudice Federico Simonelli. Il pm era Francesca D’Arienzo. Al 29enne sono state contestati lo spaccio di 0,6 grammi circa di cocaina ad un cliente straniero, in cambio di 60 euro, sia la detenzione di 2,3 grammi di cocaina. La droga era stata divisa in quattro involucri di cellophane termosaldato, già pronti allo spaccio. Uno di questi l’albanese lo aveva in mano al momento del controllo dei carabinieri della Compagnia di Macerata, gli altri tre erano nascosti nell’abitacolo della macchina, ferma nel parcheggio dell’abbazia di Fiastra. Al 29enne è stato contestato di aver spacciato 19 grammi di cocaina, con almeno 38 cessioni di singole dosi da mezzo grammo ciascuno, per un controvalore non inferiore a 2.280 euro, sempre alla stessa persona con cui si era incontrato all’abbadia di Fiastra sabato pomeriggio. Ieri, nel corso dell’udienza, il 29enne albanese, che vive a Corridonia, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha patteggiato un anno e due mesi, con pena sospesa. Il 29enne, difeso dall’avvocato Alessandro Marcolini, è tornato libero.

Chiara Marinelli