"Arrestato un mio omonimo. Non c’entro con la droga"

"Non sono io il Maurizio Romagnoli arrestato al casello con sei chili di droga". Uno spiacevole caso di omonimia ha creato danni "all’immagine e alla reputazione" dell’imprenditore civitanovese Maurizio Romagnoli, finito – suo malgrado – per essere accostato a una vicenda di cronaca che non lo riguarda minimamente. Tutto questo perché un pensionato di Macerata, quasi suo coetaneo (64 anni invece di 65) e con lo stesso nome, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia dopo essere stato bloccato al casello autostradale di Porto Sant’Elpidio, con sei chili di hashish sul sedile del passeggero. L’arresto dell’uomo è stato convalidato dal gip del tribunale di Fermo, che ha disposto i domiciliari.

La notizia – pubblicata martedì scorso dal Carlino – ha fatto sì che il civitanovese, "la moglie e i due figli" fossero "oggetto di interesse di amici e conoscenti che chiedono cosa sia accaduto, come sia possibile che egli sia stato coinvolto in una vicenda di droga e tratto agli arresti", scrive l’avvocato Andrea Agostini (nella foto). "Il mio assistito – prosegue il legale – ha 65 anni compiuti a maggio (l’arrestato ne ha 64, ndr), è pensionato (come l’uomo sorpreso con l’hashish, ndr), incensurato (come lo era il presunto spacciatore prima di finire nella rete della polizia, ndr), vive a Civitanova, quindi nel Maceratese, utilizza regolarmente come casello autostradale quello di Porto Sant’Elpidio per recarsi a Sant’Elpidio a Mare dove ha la residenza e la sede dell’azienda di cui è amministratore, impresa nota che opera in tutta Italia. Il mio assistito – prosegue l’avvocato Agostini – è marito, padre di famiglia, professionista affermato e rispettato per essere uomo onesto". Di qui l’incarico all’avvocato Agostini per chiarire l’omonimia e tutelare "la sua immagine e la sua reputazione". Insomma, l’imprenditore civitanovese Maurizio Romagnoli di Civitanova non è il Maurizio Romagnoli (pensionato di Macerata) arrestato per droga dagli uomini della Questura.

re. ma.