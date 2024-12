Arresto per violazione degli obblighi familiari

Si aggiunge un nuovo capitolo alla storia di difficoltà familiari che ha portato, proprio sotto le feste natalizie, all’arresto di un 53enne noto alle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Recanati in esecuzione di un ordine emesso dal tribunale di sorveglianza di Ancona, dopo una condanna inflitta dal tribunale di Macerata per violazione degli obblighi di assistenza familiare, con una pena di quattro mesi di reclusione. Il pluripregiudicato è stato accompagnato nella sua abitazione, dove sconterà la condanna in regime di detenzione domiciliare.