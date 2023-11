Arriva a Borgo Pintura un nuovo autovelox

L’amministrazione comunale di Morrovalle si prepara ad intensificare i controlli della velocità, da parte della Polizia municipale, attraverso l’utilizzo di strumentazioni mobili in diverse zone del territorio cittadino. Si tratterà appunto di misure che prenderanno il via dalle prossime settimane e che porranno l’attenzione sulla sicurezza delle strade morrovallesi. Stando quindi a queste premesse, verrà a breve installato un nuovo autovelox fisso a Borgo Pintura, uno strumento che si pone come obiettivo quello di scoraggiare coloro che corrono oltre i limiti di velocità in un tratto stradale spesso molto frequentato e dove, nonostante la tortuosità e la carreggiata non così ampia, troppi quando sono alla guida di un veicolo, tendono ad accelerare più del dovuto. Sulla situazione della viabilità è intervenuto il sindaco Andrea Staffolani.

"Ci sono diverse strade nelle quali auto e moto sfrecciano a velocità troppo elevate, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti i cittadini – ha sottolineato – penso, oltre a Borgo Pintura, anche a Santa Lucia, a via Verdi e a via Dante Alighieri e via Michelangelo a Trodica, solo per citarne alcune. L’obiettivo è tutelare la sicurezza di tutti, non le casse comunali, che non ne hanno bisogno. Troppe volte facciamo i conti con incidenti causati proprio dall’eccesso di velocità: vogliamo ridurre al minimo i rischi sia per i pedoni che per gli automobilisti – ha concluso Staffolani –. Per il bene di tutti, rispettiamo i limiti di velocità".