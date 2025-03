Arriva anche Nino D’Angelo sul palco dell’arena Gigli

L’intramontabile cantante partenopeo Nino D’Angelo farà tappa a Porto Recanati con il suo nuovo tour "I miei meravigliosi anni ‘80 - Estate 2025". Il concerto è previsto la sera dell’8 agosto alle 21 sul palco dell’arena Gigli, ed è organizzato da Best Eventi in sinergia con l’amministrazione comunale. Durante lo spettacolo, il "ragazzo della curva B" celebrerà gli oltre 40 anni di straordinaria carriera con una grande festa anni ‘80, attraverso i brani entrati nel cuore di più generazioni come "A’ discoteca", un inno nelle discoteche italiane negli anni ‘80, e "Jamaica". Ma ci saranno pure altri suoi pezzi simbolo tra cui "Popcorn e patatine", che ha accompagnato l’omonimo film e racconta la bellezza di un amore spensierato, "Maledetto treno", un brano toccante dal testo commovente e tante altre hit, senza dimenticare "Napoli", recentemente diventato l’inno ufficiale della squadra azzurra di calcio.

D’altronde la carriera di Nino D’Angelo è stata segnata da una vasta produzione artistica e dalla sua versatilità come cantante, attore e musicista. Sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento e un Globo d’oro per le musiche composte per il film musical "Tano da morire" di Roberta Torre, co-conduttore del DopoFestival nel 1998, direttore artistico del teatro Trianon Viviani di Napoli e un concerto al teatro Real San Carlo per omaggiare Sergio Bruni. Sono solo alcuni dei momenti salienti di una carriera iniziata nel 1976 e che, da allora, ha visto Nino D’Angelo diventare uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica.

I biglietti per il concerto in programma a Porto Recanati sono disponibili sui circuiti online di TicketOne, Ciaotickets e Ticketmaster. Per avere maggiori informazioni sulle date del tour e il concerto in programma a Porto Recanati è possibile chiamare il numero 085.9047726 , oppure consultare il sito www.besteventi.it.