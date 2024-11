Arriva Babbo Natale

Un Babbo Natale senza slitta né renne quello che campeggia da ieri nel giardino della Croce Verde di via Aldo Moro.

La scenografia, anche quest’anno offerta dalla ditta Pellegrini Giardini di Civitanova, raffigura un Santa Claus molto giovane, seduto a terra in posa rilassata, immagine ben lontana dalla iconografia classica del simpatico vecchietto che consegna i regali. Ma anche in questa versione più casual assolverà alle sue funzioni e, come di consueto da oltre quaranta anni, la notte di Natale saranno i volontari della Croce Verde e trasformarsi in tanti Babbo Natale per consegnare i doni ai bambini i cui genitori ne faranno richiesta. Una tradizione dell’associazione quella di raccogliere le richieste delle famiglie, che in questo modo potranno stupire i propri pargoli facendo arrivare a casa i regali. Le prenotazioni per avere Babbo Natale saranno aperte a partire dall’8 dicembre. Per informazioni intanto è già possibile chiamare il numero 0733.816245.