Arriva "Colline da ri-scoprire" con Matthew Lee e gli Autogol

Oggi, a Belforte del Chienti, in località Villa Pianiglioli, ultimo appuntamento per il festival "Colline da ri-scoprire". Dalle 18.30, i sindaci coinvolti in questo progetto (Ripe San Ginesio, Gualdo, Penna San Giovanni, Camporotondo e Belforte) finanziato con fondi regionali dall’Atim, presenteranno tutti insieme i loro prodotti tipici; insieme agli artisti che hanno realizzato le opere pittoriche in ogni tappa del festival e i fotografi che hanno immortalato le bellezze paesaggistiche, daranno il via alla mostra espositiva di scatti e elaborati artistici (a cura di Pro Loco e Photonica3) che diventeranno le etichette dei prodotto enogastronomici della prossima stagione. La serata proseguirà alle 19 con l’apertura degli stand foodtruck, birra e cocktail, alle 21 con lo spettacolo gratuito dell’eclettico "Matthew Lee e la sua band" e a seguire, alle 23, gli "Autogol", trio comico con i loro sketch e la musica dei dj fino a tarda notte, per festeggiare insieme Halloween.

re. ma.