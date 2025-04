Arriva "Esco solo la sera": i rifiuti fuori casa dalle 21

"Una città sempre più pulita e una raccolta differenziata sempre percentualmente più alta". Il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli ha individuato questi tra gli obiettivi principali dell’attività che Cosmari e Comune stanno intraprendendo. Ieri mattina sono state illustrate le novità degli orari per la raccolta porta a porta in città dal sindaco con il presidente e la direttrice del Cosmari, Paolo Gattafoni e Brigitte Pellei, l’assessore all’ambiente Erika Cervelli, la componente del cda Carla Gentili e il capoarea Paolo Domizi. "Esco solo la sera" è il nome dell’iniziativa che partirà il 5 maggio, quando cambierà, nel centro urbano, l’orario di conferimento dei sacchetti: dovranno essere esposti la sera antecedente al giorno di raccolta, dalle 21 alle 24, e non più la mattina. Restano invariati i servizi di raccolta nelle frazioni e nelle zone rurali, dove l’orario di conferimento resta dalle 7 alle 8.30, così come per le zone universitaria e ospedaliera. Cosmari e amministrazione hanno promosso tre incontri con la popolazione che si terranno alle 21: martedì 8 nel centro Ada in zona Vallicelle; mercoledì 9 nel centro sociale di Montagnano; giovedì 10 nel Quartiere delle associazioni "Io non crollo", zona San Paolo. Si parlerà delle modifiche degli orari di raccolta e sarà fatto un focus sull’andamento della differenziata e delle sinergie da applicare, per il miglioramento dei progetti per un avvicinamento alla Tarip, la tariffa puntuale.

"Un ritorno di un’iniziativa già sperimentata in città – ha spiegato il sindaco – che coinvolgerà il centro storico, quindi i residenti che sono tornati a abitarci, e tutti i quartieri nell’immediatezza del centro". Ha fatto eco l’assessore Cervelli: "Ritorniamo al vecchio motto, ”esco solo la sera”. Un’idea nata con l’amministrazione Pasqui e che abbiamo riproposto. Sarà un motivo di un decoro per la città, per i turisti e gli abitanti".

La direttrice Pellei è entrata nel dettaglio: "Sono sempre aperti i centri di raccolta comunali, di località Scalette e Sfercia, e si ricorda l’utilizzo del centro del riuso di Castelraimondo. I cittadini sono invitati a partecipare agli incontri, per avere informazioni più tecniche e precise". Il presidente del Cosmari Gattafoni ha specificato che per le frazioni Camerino ha un territorio esteso e si continuerà con la raccolta diurna, per la zona urbana "ovviamente viene chiesto ai cittadini solo di anticipare il deposito del sacchetto e possibilmente sulla cancellata".

Marco Belardinelli