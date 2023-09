Arriva il "Color Piana Party"

Treia si appresta ad accogliere il "Color Piana Party". La manifestazione andrà in scena domani sera, a partire dalle 22, in località Santa Maria in Piana ed è organizzata dall’associazione Nuova Santa Maria in Piana. Ad animare la serata i Family Show Band e Ladrone00, che presenterà il suo nuovo singolo "Lady". Il pubblico verrà guidato con un countdown, al termine del quale verranno lanciate in aria le polveri colorate, andando a dipingere l’atmosfera in un arcobaleno d’allegria. Inoltre, dalle 19.30 allestiti punti food and beverage, in occasione del 12esimo "Festival della carne bovina di razza marchigiana".