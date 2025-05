Arriva il Giro d’Italia. Castelraimondo si tinge di rosa: "Vetrina straordinaria"

Ci siamo, il countdown sta terminando, la città di Castelraimondo è in fermento ed è pronta a colorarsi di rosa. L’ottava tappa della 108ª edizione del Giro d’Italia partirà domani da Giulianova e attraverserà l’entroterra abruzzese e poi quello marchigiano prima di arrivare nel cuore della città. Emozionato il sindaco di Castelraimondo, Patrizio Leonelli, ha messo in evidenza quanto sia importante una vetrina di portata internazionale come quella che garantisce questa manifestazione sportiva. "Il Giro d’Italia viene seguito da circa 700 milioni di persone – ha detto –, quindi sia per Castelraimondo che per tutto il territorio si tratta di una promozione non indifferente. Magari diverse persone guardando in tv, complici anche le riprese dall’alto, rimarranno affascinate dalle nostre bellezze naturalistiche, da queste maestose montagne e verdi colline, ma anche dal patrimonio culturale che abbiamo, e decideranno così di venire a visitare il nostro entroterra".

La macchina organizzativa si è già da tempo messa in moto per allestire tutto nei minimi dettagli. Diverse le aree di parcheggio predisposte per chi arriverà in questo territorio per vedere da vicino la corsa rosa.

Il primo cittadino di Castelraimondo ha sottolineato che "per garantire tutta la sicurezza possibile necessaria, e che merita, un evento di queste dimensioni, sono previsti oltre cento volontari che presiederanno l’intero territorio di Castelraimondo per l’arrivo della tappa del Giro".

Il Giro d’Italia, ogni anno, ad ogni suo passaggio o arrivo, porta con sé una carovana di persone lungo il suo percorso, per acclamare e supportare i corridori, difficile in ogni caso fare una stima di quanta gente possa decidere di recarsi a Castelraimondo per seguire l’arrivo della prestigiosa corsa ciclistica professionistica su strada, il sindaco del comune castelraimondese ha aggiunto. "Non possiamo sapere quante persone sceglieranno la nostra città – aggiunge Leonelli –, come amministrazione comunale siamo pronti ad ospitarle, ad accoglierle nel migliore dei modi, e a fargli vedere il Giro d’Italia in totale sicurezza. Certamente comunque ne arriveranno tante. Per quanto concerne le strutture ricettive, non siamo a conoscenza di quanti ospiti alloggeranno qui, chi si è rivolto al Comune è stato collocato, gli organizzatori del Giro invece lavorano in autonomia e hanno prenotato dove hanno creduto fosse più opportuno".

Non si aspetta altro dunque nel Comune di Castelraimondo se non lo scoccare del 17 maggio, per godersi al massimo questa festa all’insegna dello sport e del divertimento. Un ricco programma accompagnerà la giornata d’arrivo della carovana rosa. Tra le novità spicca "Giroland", il villaggio ufficiale del Giro d’Italia presente dal mattino, per immergersi nella splendida atmosfera rosa, un’area interamente dedicata al pubblico, con stand, animazione, musica, giochi e gadget ricordo per grandi e piccoli. Per questo storico giorno, che resterà impresso nel cuore di ogni cittadino, alla sera, dalle 19, ci sarà "Castelraimondo in Rosa", con un menu a tema nei locali che hanno aderito a questa iniziativa. Notte Rosa in piazza Dante con Much More, dj set by Nicola Pigini e Notti Indie On Tour, si ballerà quindi fino a notte. Presente anche l’animazione e delle attrazioni, l’ingresso è libero per tutti coloro che vorranno partecipare.