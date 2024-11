Arriva il ministro Piantedosi. Sarà in visita all’azienda Santoni

È attesa per domani la visita ad Ancona del Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi (nella foto). Una visita pianificata da tempo in cui si prevede che il titolare del Viminale partecipi a una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica al Palazzo del Governo, sede della prefettura dorica. Piantedosi sarà anche nel Maceratese, in visita all’azienda Santoni di Corridonia.

L’arrivo di Piantedosi nel capoluogo dorico è previsto per la mattinata, successivamente il ministro si sposterà a Macerata. Piantedosi, nel corso della sua giornata nelle Marche, incontrerà anche i prefetti delle altre province. Non è chiaro al momento l’ordine del giorno che il ministro seguirà durante la sua presenza in prefettura ad Ancona. All’interno del dibattito non dovrebbe trovare spazio il Centro permanente per i rimpatri che proprio il Viminale sta già realizzando nell’area dismessa dell’ex aeroporto militare di Falconara.