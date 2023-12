Arriva il Natale e cambia la viabilità

Zona a traffico limitato in centro sospesa dal Comune per tutte le domeniche del mese di dicembre, a partire da domani, e per domenica 7 gennaio del 2024. La chiusura al traffico verrà riattivata a partire dal 14 gennaio. E’ uno dei provvedimenti varati con ordinanza in occasione degli eventi che verranno organizzati per il Natale nelle giornate di domani e dell’8, 10 e 17 dicembre. Attenzione dunque alla cartellonista per evitare multe e rimozioni. Domani (Fontane danzanti) divieto di sosta dalle 6 alle 21 in piazza e sul vialetto nord, dalle 10 alle 21 in viale Matteotti e nel vialetto nord, che subirà l’inversione del senso di marcia per ricevere il traffico di chi proviene da via Buozzi e da corso Umberto che dovranno obbligatoriamente svoltare. Il 7 dicembre, per il montaggio di un palco, parcheggio vietato in piazza dalle 9 alle 24 (lato est). L’8 dicembre (accensione dell’albero di Natale), in piazza divieto di sosta dalle 13 alle 20 e dalle 7 alle 20 in piazza Don Ramini, inoltre dalle 13 alle 20 sul vialetto nord dove ci sarà anche il divieto di transito. Il 10 dicembre arriva il Circo di Natale con i mercatini e in corso Dalmazia (tratto via Duca degli Abruzzi-vialetto nord) e in piazza Ramovecchi divieto di sosta dalle 6 alle 21. Idem, ma dalle 7 alle 20 in piazza Don Ramini e divieto di transito in corso Dalmazia (tratto via Duca degli Abruzzi-vialetto nord) e in piazza Ramovecchi. Dalle 9 alle 21 divieto di transito in via Trento, all’incrocio con corso Umberto, e sulle vie Nave, Carena, Conchiglia con accesso consentito ai soli residenti in direzione sud-nord, mentre stop alla viabilità per tutti i veicoli in via Lido. Il 17 dicembre (Elfi e Fate del bosco incantato) divieto di sosta dalle 6 alle 21 in corso Dalmazia e in piazza Ramo vecchi, e nella stessa zona divieto di transito dalle 9 alle 21.

l. c.