Arriva il Pullman Azzurro a Civitanova per promuovere la sicurezza stradale

Protagonista la sicurezza stradale il 13 ottobre, giornata in cui a Civitanova farà tappa il Pullman Azzurro, iniziativa della Polizia di Stato per promuovere nelle scuole la cultura della sicurezza in strada. All’interno del mezzo ci sarà un’aula multimediale con simulatori di guida virtuale, dotata di sistemi interattivi. Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole superiori, è promosso nell’ambito di una campagna itinerante nazionale, di sensibilizzazione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. È rivolto soprattutto ai ragazzi che attraverso l’uso di speciali occhiali in dotazione alla polizia stradale e grazie al ‘Tappeto alcolemico’ possono sperimentare la visione alterata della strada quando si assume droga o alcool. Il Pullman Azzurro ha la possibilità di accogliere 5060 studenti all’ora. L’iniziativa è organizzata con il Comune.