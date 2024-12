Arriva il regalo per i bisognosi. Il gesto della fondazione Colonna

Al centro agroalimentare di Piediripa si è svolta anche quest’anno la festa della fondazione Colonna, che distribuisce cibo e regali ai più bisognosi. Nel saluto introduttivo il presidente Ivan Capeci ha declinato la gratuità delle iniziative, gratuità di cui ha beneficiato la stessa associazione, che quest’anno ha incontrato momenti di difficoltà nel reperire i prodotti alimentari. "La gratitudine va allora innanzitutto alla Fondazione Colonna, che per mesi ha provveduto all’acquisto della quasi totalità dei prodotti consegnati e ad alcune aziende che mensilmente offrono i loro prodotti come l’Oro della Terra, Fior di grano e l’azienda Ciccioli-Helvia Recina, che mette gratuitamente a disposizione mezzi e autisti per il trasporto dei prodotti dal magazzino del banco alimentare di San Benedetto", ha ricordato Capeci.

L’iniziativa fu voluta inizialmente da Nicola Colonna; Girolamo Filippo Colonna della fondazione, presente con i fratelli Riccardo e Alessandro, ha voluto ringraziare perché l’esperienza con il banco è un "dare e ricevere" che arricchisce tutti. Manuel Seri, vicepresidente della fondazione, nel ricordare anche lui Nicola Colonna, ha espresso la sua gratitudine per essere stato coinvolto nell’ "avventura" della Fondazione, che gli permette un uso del tempo aperto alla solidarietà; gli assessori Marco Cardarelli e Francesca D’Alessandro hanno espresso ammirazione per le iniziative.

Dopo un momento di festa con canti, che hanno coinvolto adulti e bambini, la fondazione, con l’aiuto dei volontari, ha offerto ad ogni famiglia una strenna natalizia con prodotti alimentari di aziende locali: Oleificio Piccinini di Urbisaglia, Tre Mori di Tolentino per torroni e cioccolato, Conad di Macerata in via Silone per parmigiano, tonno e bistecche, e la cantina Conti Degli Azzoni per lo spumante e giocattoli della ditta Clementoni per tutti i bambini.