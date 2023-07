Arriva il Royal Circus in via dell’Industria: venerdì inizia lo show

Da venerdì fino al 30 luglio, a Porto Recanati andrà in scena il "Summer Tour 2023" dell’Imperial Royal Circus. Si tratta di uno show che ha riscosso successo nelle principali città italiane, grazie alla sue attrazioni esotiche, dall’elegante giraffa ai reali, ai giganti della savana. Insomma una carovana circense che vanta circa 100 esemplari, ma anche artisti internazionali, esibizioni estreme con il globo di metallo e i motociclisti spericolati e la ruota della morte, e poi divertimento con il celebre clown Ridolini. Sarà possibile visitare il parco "Zoo" viaggiante più grande d’Italia, durante l’intervallo. Uno spettacolo pluripremiato e visto da oltre 2 milioni di persone in diverse nazioni. Il circo sarà presente in via dell’Industria, vicino al campo sportivo. Gli spettacoli in programma sono: venerdì (alle 18 e 21.15) e gli altri giorni con unico spettacolo (21.15). Mentre sabato e domenica doppio appuntamento (18 e 21.15). Prenotazioni online su www.circusticket.it.