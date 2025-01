Arriva il Sabato solidale. Spazio al volontariato al "Sandwich Time"

"Sabato solidale" al Sandwich time. Il progetto prevede una collaborazione tra il ristorante e le associazioni del terzo settore. Ogni sabato, nel locale nella zona commerciale Aurora ci sarà un banchetto informativo di un’associazione diversa per ogni mese, e i volontari potranno illustrare le attività. Quindi saranno messi a disposizione 4 pasti alle associazioni, che li destineranno a chi vive situazioni di fragilità. "Siamo ambasciatori del cibo e dobbiamo esserlo anche con la solidarietà. L’obiettivo è far conoscere le associazioni e sensibilizzare i clienti" hanno commentato i titolari Andrea De Carolis con Marco Paniccià. Con il "Sabato solidale" si partirà il 1 febbraio. "Una iniziativa ottima – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. È bello constatare che c’è un tessuto di realtà economiche e di volontariato che collaborano". "Il Sabato solidale – ha affermato l’assessore Barbara Capponi – risponde a diverse esigenze del terzo settore, che sta affrontando una carenza di volontari a causa del ricambio generazionale". Alla presentazione anche Giorgio Barbatelli, presidente della Consulta dei servizi sociali e di "Sentinelle del mattino", il responsabile della Caritas Marco Malaccari, Lucio Pescini per Anthropos, Ernesto Detto e Fiorenza Paffetti di Ant, Amerina Orioli di "Come ginestre".

Francesco Rossetti