Arriva il sì Sferisterio monumento nazionale

Lo Sferisterio diventa monumento nazionale. La Camera dei Deputati, infatti, ha approvato ieri l’emendamento dell’onorevole Giorgia Latini (Lega) che rende possibile l’inserimento dell’arena maceratese e del teatro Ventidio Basso di Ascoli nel testo frutto dell’unificazione di alcune proposte di legge sulla "Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani" che elenca i teatri scelti per la loro rilevanza storica e in quanto simboli di riferimento per la comunità nazionale. "Prosegue la grande opera di valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e dei teatri storici, autentici gioielli architettonici ricchi di opere d’arte - spiega Latini -. Le Marche sono la regione dei teatri, caratterizzate cioè, da una "densità" teatrale rispetto alla popolazione e al numero di Comuni che non ha uguali in Italia e forse nel mondo". Poche settimane fa l’onorevole Latini aveva depositato in Commissione una risoluzione in cui si impegna il Governo, in ragione della vasta ricchezza architettonica e culturale del territorio marchigiano, a riconoscere ai teatri siti nella regione la qualifica di "teatri storici delle Marche". I traguardi del Ventidio e dello Sferisterio rafforzano così anche la candidatura all’Unesco dei teatri storici marchigiani, avviata da Latini quando era ancora assessore regionale alla cultura, da cui però poi lo Sferisterio è stato escluso per mancanza dei requisiti. "Parliamo di un ’caso Marche’, peculiare e assolutamente originale, degno di essere riconosciuto come patrimonio mondiale dell’umanità – aggiunge l’onorevole Latini -. Da queste considerazioni è scaturita la volontà all’epoca del mio impegno nell’assessorato regionale di sottoporre all’Ufficio Unesco del Segretariato generale del Ministero della Cultura l’esame di una proposta di una candidatura dei teatri storici marchigiani che ha visto l’iscrizione nella tentative list (lista propositiva italiana) come un unicum".

L’arena maceratese, quindi, incassa un nuovo riconoscimento, dopo quello arrivato alcune settimane fa dal Governo che ha concesso un contributo annuo di 500mila euro per il sostegno all’attività operistica, a patto però che nel cda dell’Associazione entri anche un membro del ministero della Cultura. Una clausola che ha fatto gridare allo scandalo il Movimento 5 Stelle, che aveva puntato il dito contro ministro Sangiuliano. "Non sarà mica l’ennesimo caso di ’poltronopoli’ per sistemare qualche amico sul territorio? - si erano chiesti i pentastellati -. Siamo davanti a un misto tra dilettantismo e voracità di poltrone che fa accapponare la pelle". Contraria anche la deputata Pd, Irene Manzi, che aveva parlato di "compromesso inaccettabile. Sorge il dubbio che il ministero non si fidi dell’Associazione e sia disposto a creare un unicum mai visto prima".