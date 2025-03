Arriva il via libera del cda ai conti. Bilancio in pareggio, ridotti i debiti

È stata una giornata piena per l’Associazione Sferisterio perché dopo la presentazione dei cast avvenuta nella mattinata c’è stata nel pomeriggio la riunione del consiglio di amministrazione dove tra i temi trattati c’è stato quello del bilancio. Da quanto trapela su quest’ultimo aspetto ci sono segnali positivi, perché si è chiuso in pareggio con una riduzione dell’indebitamento e con un importante accantonamento per fare fronte a rischi. Il cda ha approvato il bilancio che adesso dovrà essere passato al vaglio dei soci (Comune e Provincia) per l’approvazione definitiva.

Si è trattato della prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione dell’Associazione che si è riunito nella sua interezza: c’era la presenza a distanza di Mariagrazia Longoni, designata dal Ministero della cultura nella nomina di sua competenza. La seduta del cda è stata presieduta dal sindaco e presidente Sandro Parcaroli, c’erano il vice Giuseppe Rivetti (foto), i consiglieri Serena Gamberoni, Mariagrazia Longoni e Filippo Olivelli.

È già partita la macchina operativa della 61ª edizione del Macerata Opera Festival: sono trascorsi mesi di lavoro che hanno tenuto impegnati Lucia Chiatti e Marco Vinco, rispettivamente i nuovi sovrintendente e direttore artistico. In questo momento si sta rinforzando anche la macchina e in tale ottica rientra il potenziamento della biglietteria con un avviso pubblico di selezione per un operatore aggiuntivo e per il settore operativo con il capo reparto macchinisti.

La sovrintendente Lucia Chiatti ha parlato in conferenza stampa della necessità di calibrare la stagione lirica ereditata con le disponibilità economiche. "È stato fatto – ha detto – un lavoro di squadra assieme al direttore artistico Marco Vinco". Salterà agli occhi anche una novità nella comunicazione, anche in questo caso per creare un ponte con le nuove generazioni. "Abbiamo sposato – ha spiegato Vinco – una nuova comunicazione con una grafica che rimanda ai cartoon, ai manga". Questo è uno altro dei punti su cui si è insistito, cioè la necessità di seminare tra i giovani perché in futuro si possa rinnovare gli spettatori.

