Arriva il voucher idrico, sconti sulla bolletta dell’acqua

L’Aato 3 Marche Centro – Macerata ha approvato il regolamento per la concessione del voucher idrico, al fine di garantire la sostenibilità delle tariffe agli utenti ritenuti meritevoli di tutela. Lo rende noto il Comune di San Severino. Il voucher prevede uno sconto sugli importi dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato. Gli aventi diritto riceveranno, direttamente dal gestore del servizio, uno sconto sull’importo della prima bolletta utile emessa entro il 31 marzo 2026.

Qualora l’importo dell’agevolazione risulti superiore all’importo della bolletta, la parte residuale sarà utilizzata a storno delle bollette successive.

Nel caso di morosità pregressa o ritardi nei pagamenti, il contributo sarà usato per saldare o ridurre il debito. In caso di cessazione del contratto, il voucher sarà utilizzato a sconto dell’importo della bolletta di chiusura.

Requisiti essenziali per l’agevolazione sono essere residenti nel Comune di San Severino, essere intestatari di utenze domestiche in possesso di un regolare contratto, avere un Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro.

Nel caso di famiglie con cinque o più persone il limite Isee è posto a 30mila euro.

Per avere il contributo è necessario presentare istanza all’ufficio protocollo del Comune di San Severino entro il 31 luglio compilando il modulo disponibile sul sito del Comune. L’importo del voucher idrico è pari a 30 euro per ciascun componente del nucleo familiare. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio servizi sociali del Comune, in piazza del Mercato.