Arriva la carovana della "Mille miglia"

È atteso per oggi il passaggio a Macerata delle automobili che prendono parte alla 41esima rievocazione della Mille miglia. Tra auto d’epoca e Ferrari moderne, la seconda tappa del percorso, che da Cervia giunge a Roma, toccherà in provincia anche Porto Recanati, Montecassiano, Recanati, Corridonia e Monte San Giusto. Gli equipaggi, che passeranno per un controllo timbro in piazza della Libertà, si fermeranno per una pausa pranzo ai giardini Diaz, dove sono stati allestiti dei gazebo. Da tarda mattinata a sera sarà quindi possibile ammirare, con alcuni tratti di strada appositamente chiusi al traffico, gli esemplari che presero parte, fra gli anni ‘20 e i ‘50 del secolo scorso, alla Coppa delle mille miglia.