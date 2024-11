Arriva la "Castagnata da paura". Spettacoli di fuoco e animazione

"Castagnata da paura" nel centro storico di San Ginesio. Domani, dalle 15 alle 24, il centro storico si trasformerà in un mondo incantato, ricco di misteri e divertimento per tutte le età. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco grazie alla collaborazione con "New Event" di Coscia Cristina, che ha reso possibile questa giornata da brivido, con tante sorprese e attrazioni. Ci saranno il tunnel dell’orrore, a cura dell’associazione Acme (nella foto), l’area zombie e il cimitero da paura per i più coraggiosi; poi il castello di Hogwarts, ma anche lo spettacolo di fuoco, atteso alle 18.30 e alle 21 con l’artista Rulas Quetzal. E ancora, il tributo a Thriller di Michael Jackson, rivivendo l’iconica coreografia alle 19 e alle 19.30. "Zombie walk" e "Progetto omega" si animeranno alle 19.40 e alle 20 ci sarà un’esibizione guidata da Alessandro Ahrens, con zombie in marcia e un’atmosfera che farà venire i brividi a tutti i presenti. L’ospite d’onore sarà Daniele Procacci, disegnatore Marvel e World Disney:. Alle 20.30 sarà la volta del premio Zucca creativa con la premiazione della zucca più originale. Non mancherà l’area food, con castagne e vin brulé per tutti, accanto ai sempre presenti mercatini tematici con tante prelibatezze autunnali. Il gran finale in musica arriverà dalle 22, con il dj set con Emanuele Saltari.