Arriva la Fiera di San Giorgio: storia, sapori e mercatini con un nuovo percorso ad anello

Urbisaglia (Macerata), 4 aprile 2025 - Domenica a Urbisaglia arriva la Fiera di San Giorgio. La principale novità di questa edizione è il nuovo percorso ad anello, che si snoderà lungo la passeggiata delle Mura di Levante, dalla Rocca fino a Porta Vittoria. Il cuore della fiera sarà il Borgo dei mestieri, allestito nel centro storico, con i mercatini di prodotti tipici, eccellenze enogastronomiche e creazioni artigianali, mentre le associazioni locali presenteranno le loro attività. Grazie alla partecipazione delle scuole e dell'istituto comprensivo di Colmurano, con i vari plessi, i giovani studenti saranno protagonisti di esposizioni, laboratori creativi, spettacoli e mostre. La torre campanaria aprirà le sue porte ai visitatori e alle famiglie, offrendo una vista panoramica mozzafiato. “San Giorgio è una festa che affonda le sue radici nella storia di Urbisaglia - ha dichiarato il sindaco Riccardo Natalini -. Quest’anno abbiamo voluto dare un nuovo volto alla fiera, per renderla ancora più coinvolgente e attrattiva”. Inoltre il giardino della Rocca medievale si trasformerà in un vero e proprio campo da baseball. Grazie alla collaborazione con la squadra di serie A Hotsand Macerata Angels, sarà allestito un tunnel di battuta di grandi dimensioni, dove tutti, dai bambini ai più esperti, potranno cimentarsi in questo sport. A guidare i partecipanti ci saranno alcuni giocatori della squadra, pronti a condividere la loro esperienza e a fornire consigli utili. “Vogliamo che i visitatori si sentano parte della nostra comunità, che respirino l'atmosfera autentica del nostro borgo – ha spiegato il primo cittadino invitando la gente alla fiera -. San Giorgio è un simbolo di coraggio, di lealtà e di speranza. Valori che sono più che mai necessari in questo momento storico”. Una curiosità. La storia racconta che a San Giorgio ha sempre piovuto, “ma quest'anno siamo pronti a sfidare la tradizione con un sorriso – prosegue con ironia -. La pioggia? Un’opportunità per ballare. Se dovesse piovere, balleremo sotto la pioggia. La Fiera di San Giorgio è un evento che si vive con il cuore, indipendentemente dal meteo. Siamo poi entusiasti di ospitare i Macerata Angels; questa iniziativa rappresenta un'ulteriore attrazione per l’evento. Il baseball è uno sport che può appassionare persone di tutte le età, è un veicolo di valori positivi, come il fair play, il rispetto e la collaborazione. Siamo convinti che questa iniziativa possa contribuire a diffondere la cultura sportiva e a incentivare i giovani a praticare attività fisica”. La manifestazione contribuirà a valorizzare il territorio di Urbisaglia e le sue bellezze storiche e paesaggistiche.