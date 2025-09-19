Arriva la nuova stangata con la Tari. Aumenti del 9 per cento in bolletta

Stangata Tari nelle bollette che stanno arrivando ai civitanovesi, per il conguaglio 2025 da pagare entro fine settembre. Due fattori pesano sull’aumento: l’aggiunta di 6 euro, dovuti alla cosiddetta componente perequativa che dovrà finanziare il bonus sociale sui rifiuti introdotto dal governo a inizio anno, poi il rincaro del 9% della tariffa (che si somma a quello dell’8% del 2024), stabilito dall’amministrazione comunale per coprire le maggiori spese sostenute dal Cosmari per lo smaltimento dei rifiuti, portati fuori dai confini maceratesi per l’incapacità di Provincia e Comuni di individuare una discarica, alternativa a quella di Cingoli, dove conferire l’immondizia, trasferte che costano molto di più rispetto alla gestione casalinga e che pesano sulle tasche di cittadini, famiglie e aziende. Anni persi a cercare un nuovo sito per abbancare i rifiuti, ancora non individuato per la paralisi interna all’assemblea dell’Ata 3, e intanto anche la raccolta differenziata langue, a Civitanova procede a passo di gambero e tutti gli annunci sull’introduzione della tariffa puntuale sono rimasti sulla carta. Questo mentre il costo annuo caricato nel bilancio comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ha toccato i 9 milioni di euro a Civitanova, destinati a crescere ogni anno e siccome, per legge, la spesa va coperta dagli introiti della tariffa, l’amministrazione la riversa sulla Tari.

In questi giorni è tutta una lamentela per il salasso, che si aggiunge a quello subito per l’acqua. Sull’importo dovuto a saldo del 2025 c’è dunque anchee l’aggiunta di 6 euro, una ulteriore tassa denominata "componente perequativa Ur3", introdotta con la delibera Arera n. 155/2025 per finanziare il bonus sociale governativo, con i Comuni chiamati a fare da esattori e a incassare la somma per creare un fondo di solidarietà nel corso del 2026, destinato ad agevolazioni Tari per gli utenti in condizioni economiche disagiate. La componente Ur3 si somma alle precedenti, introdotte nel 2023: la Ur1, che vale 10 centesimi, e la Ur2 da 1.50 euro, che coprono i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e raccolti volontariamente, e quelli derivanti da eventi eccezionali e calamitosi.

Lorena Cellini