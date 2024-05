Arriva la nuova Tac per il Santa Lucia

Altra promessa che va all’incasso per Recanati e il suo ospedale di comunità. Il 3 giugno sarà installata la nuova Tac a 128 strati, nella stanza di radiologia che ha ospitato per tanti anni un identico strumento ma di vecchia generazione, ormai non più utilizzato. Lo ha annunciato l’altra sera a Recanati l’assessore alla sanità della Regione Flippo Saltamartini, partecipando, con il presidente Francesco Acquaroli, a un convegno sulla sanità organizzato dalla coalizione di centro destra che candida Emanuele Pepa a sindaco di Recanati.

"Portiamo a compimento – ha detto Saltamartini – un altro nostro impegno, dopo l’inaugurazione di pochi giorni fa del punto salute, e non sarà l’ultimo perché il nuovo piano sanitario regionale vuole che Recanati sia più di un semplice ospedale di comunità a partire dal punto di primo intervento che, anche se non è contemplato in una struttura sanitaria territoriale, sarà potenziato. Aumenteranno anche i posti letto delle cure intermedie, che sulla carta dovrebbero essere gestiti dai medici di medicina generale, ma noi doteremo questo reparto di un terzo medico ospedaliero perché vogliamo trasformare le cure intermedie in una medicina tradizionale, liberando posti letto dagli ospedali che trattano gli acuti". Ci sono voluti anni er iniziare a vedere qualcosa di nuovo per l’ospedale di Recanati, ma questo – ha ricordato Acquaroli – è un po’ per tutta la sanità regionale perché "prima di elaborare il nuovo piano sanitario e la nuova organizzazione abbiamo seguito un principio guida che è quello del fabbisogno. Abbiamo voluto avere dati precisi sulle esigenze e le richieste dei cittadini e anche di chi viene da fuori, affidando lo studio e l’elaborazione dei dati all’Università Politecnica delle Marche e alla Bicocca di Milano. Oggi siamo in grado di comprendere le dinamiche e i flussi della sanità regionale".

Altro impegno che giunge in porto, ha detto ancora Saltamartini, è la casa della salute i cui lavori con i fondi del Pnrr partiranno fra venti giorni perché è stato completato l’iter dell’affidamento dell’opera. Saltamartini ha detto poi che è in servizio a Recanati due volte a settimana una gastroenterologa. Al convegno era presente anche Emanuele Pepa che ha registrato soddisfatto l’apertura di nuovi servizi, ma, come ha sempre ribadito, "noi alla salute dei cittadini teniamo e quindi vigileremo e faremo pressioni perché le promesse sul potenziamento del Santa Lucia si tramutino in atti concreti".