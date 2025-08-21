Arriva la San Marone Run. Tutti in gara nel borgo antico

Una gara podistica che unisce la passione per la corsa alla valorizzazione del borgo antico di Civitanova. L’Atletica Ama Civitanova, con il contributo del Comune e in collaborazione con Fidal Marche, presenta la prima San Marone Run. L’appuntamento è fissato per sabato 23 alle 17.30, in occasione delle celebrazioni per il patrono San Marone: un evento che coniuga sport, festa e tradizione, aprendo le porte a un pomeriggio di sano agonismo, socialità e condivisione. Il percorso prevede un circuito cittadino chiuso al traffico di 1,5 chilometri da ripetere 4 volte per la gara competitiva Fidal di 6 chilometri, con rettilinei, leggere discese e falsopiani adatti sia agli atleti esperti che a chi vuole mettersi alla prova in un contesto unico. In programma anche una passeggiata di 1,5 chilometri aperta a tutti. Oltre alle classifiche individuali e di gruppo, sono previsti premi e pacchi gara per i partecipanti.

"Organizzare la prima San Marone Run nel cuore della nostra città, durante le festività dedicate al patrono, è per noi motivo di grande orgoglio ed emozione – ha detto Matteo Silenzi, presidente dell’associazione Atletica Ama Civitanova –. Ci auguriamo che questa gara possa diventare un appuntamento fisso, capace di unire sportivi, famiglie e cittadini in una giornata di festa". Ritrovo alle 17.30 in piazza Tramvia; partenza gara competitiva e passeggiata alle 18.30. Per regolamento, modalità di iscrizione e dettagli: https://www.atleticaamacivitanova.it/san-marone-run-civitanova-marche-2025/.